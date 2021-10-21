«محامى قنا» تعلن توفير لقاح كورونا لأعضائها وأسرهم

أعلنت نقابة المحامين بقنا، برئاسة أحمد العيادي، اليوم، تعاونها مع مديرية صحة قنا لتوفير مصل لقاح فيروس كورونا للمحامين وأسرهم؛ على أن يكون الإثنين المقبل هو الموعد لتلقي اللقاح بمقر النقابة الفرعية.

وناشد نقيب قنا المحامين الراغبين في تلقي اللقاح وأسرهم بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والاحتفاظ بكود التسجيل، والحضور في الموعد المحدد في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

ولفت نقيب قنا إلى أنه سيتم تخصيص مكان لتلقي المصل للزميلات المحاميات وآخر للزملاء المحامين.

وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وألقى المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وقال أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهى حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، لافتا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي تستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض فيجب أن يكون الحكم منطبقا على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في حالة أنه يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلعا على آخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية.