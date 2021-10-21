غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بناء على بلاغ من النجدة بتضرر أحد المواطنين من وجود شقة بمنطقة الأباصيرى تدار سنتر تعليمى دروس خصوصية بدون ترخيص وبدون اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيرس كورونا تم التحرك والتوجه برفقة لجنة مشكلة لهذا الشأن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تشميع المقر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

جاء ذلك بحضور مدير الشئون القانونية ووكيل الإدارة التعليمية ومدير أمن مديرية التربية والتعليم وقوة من مركز شرطة بندر بنى سويف ونائب رئيس المدينة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال العديد من الإجراءات منها: مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والتشديد على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.