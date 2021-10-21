رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور حسن حنفى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المفكر المصري الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والذي وافته المنية عصر اليوم.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت على صفحته على الفيسبوك ناعيا الراحل: «لم يكن يحمل أي شيء في نفسه مني عندما كنت أختلف معه في الرأى اختلافا كبيرا، وأنا لا أزال معيدا وهو كان رئيسا للقسم في الثمانينيات. وكان يمدني بالمراجع الأجنبية من مكتبته العامرة وأنا في مرحلة الطلب العلمي، بل كان يقتطع جزءا كبيرا من وقته وراحته وهو خارج مصر لكي يحضر لي شخصيا المراجع التي طلبتها منه».