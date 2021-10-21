الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سهل ولذيذ.. إليك طريقة عمل طبق البامية المحمصة «خطوة بخطوة»

البامية
البامية

إذا كنت من محبي الخضار المشوي، فمن المؤكد أن يعجبك هذا الطبق، الذي يتكون من البامية المشوية، وتحميص البامية يشبه تحميص أي خضروات أخرى، وأفضل طريقة لتحميصها جعلها  هشة حول الحواف مع إكسابها النكهة اللذيذة.

مكونات طبق البامية المحمصة

30 حبة من البامية 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت جوز الهند)
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
نصف ملعقة صغيرة فلفل


طريقة صنع البامية المحمصة


-سخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
-ثم قطع البامية واتركها كاملة أو مقطعة إلى قطع.
-ثم ضع البامية على صينية خبز كبيرة ونرش عليها زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
-الخطوة التالية هي إضافة الملح ومسحوق الثوم والفلفل.
-سيستغرق تحميصها مدة 18-22 دقيقة أو حتى تصبح طرية وتبدأ في التحول إلى اللون البني من الأطراف.

ملحوظات

للقيام بهذه الوصفة سوف يلزمك الحصول على مقلاة كبيرة الحجم من الفولاذ المقاوم للصدأ ومتعدد الوظائف يشبه فرن محمص وسوف تفيدك كذلك في طهي باقي الخضروات الأخري.
وللطهي في هذه المقلاة الهوائية  قم بالتسخين حتي 360 درجة فهرنهايت لمدة 15-20 دقيقة.

سواء قمت بشويها في الفرن أو في المقلاة الهوائية، فإن وصفة البامية هذه تستغرق أقل من نصف ساعة من البداية إلى النهاية وهي  طبق رائع  لإضافته لأى وجبة تقريبًا، حتى وجبة الإفطار.


معلومات غذائية خاصة بطبق البامية المحمصة

يذكر أن البامية غنية بالكثير من المغذيات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان ويحتوي هذا الطبق علي نحو  107 كيلو كالوري، و8.8 جرام من الكربوهيدرات، و2.3 جرام من البروتين،ودهون بمقدار  7.2 جرام، و 299 مجم  من الصوديون، و3.7 جم  من الالياف بالإضافة إلي  1.8 جرام من السكر.

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وائل لطفي

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