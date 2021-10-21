إطلاق المرحلة الثانية من بطاقة «ميزة» لصرف «تكافل وكرامة» نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” في نوفمبر المقبل، وفي إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام.

وأكدت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن بطاقات “ميزة” سيتم استخدامها في صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم من خلالها إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

ونفذت الوزارة، المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثماني محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح.