السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية لأبناء المحافظات لرفع الوعي

تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة للفائزين بالمسابقة السياحية، للعام الرابع على التوالي التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والفيوم.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن المشاركين في الرحلة قاموا بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة التاريخية، والمتحف المصري بالتحرير، وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، بالإضافة إلى زيارة مدينة الفيوم حيث قاموا بجولة بمتحف كوم أوشيم، وقصر قارون، وقرية تونس.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، أن هذه الزيارات تساهم في رفع الوعي السياحي والأثري بالإضافة إلى التعريف بأهمية السياحة، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الرحلة السياحية في إطار مبادرة اعرف بلدك التي أطلقتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كل فئات المجتمع، من خلال قيام المكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الندوات والرحلات التوعية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقد تم تنظيم عدد من الرحلات التوعوية والترفيهية لأبناء المحافظات المحافظات المختلفة، وعدد من المواقع الأثرية ويتم الشرح لهم تاريخ الحضارة المصرية القديمة والتعرف على الآثار المصرية، وذلك لإحياء داخلهم الاهتمام بصناعة السياحة والآثار، وإظهار انطباع جيد عند التعامل مع السائحين القادمين إلى مصر، والتعرف بأهمية هذا السائح لما يمثله من إظهار سمعة جيدة للبلاد في الخارج.

ونوهت إلى أن جميع المشاركين في هذه الرحلات أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارت، كما أبدوا رغبتهم في تكرار مثل هذه الرحلات لزيارة الأماكن السياحية والأثرية المختلفة لمشاهدة الأثار المصرية والتعرف على تاريخ حضارة بلدهم.

