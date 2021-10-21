الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جلا هشام عن «بدون ضمان»: قصة حقيقية جدًا وواقعية بشكل مخيف

جلا هشام
جلا هشام

رشحت مخرجة حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" ياسمين أحمد، الفنانة الشابة جلا هشام، لتجسيد دور هدير شقيقة الفنان إسلام جمال، وابنة الفنانة سلوى عثمان، قائلًة: "كنت مرعوبة أعمله فعلًا بسبب رد فعل الناس عليه، ورفضت أعمال كتيرة تجسد بها دور شريرة، لكن إلا أنا المشروع نفسه ناجح وإن أكون جزء منه دا فخر ليا، وفعلًا وافقت على الدور وبدأت التحضير له مع مدرب التمثيل آدم نبيل، وعملنا أبعاد للشخصية ليكون لها المبرر الكبير لكمية الشر والحقد الموجودة بداخلها".

وتابعت هشام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "لقيت مبررات كثيرة إن الشخص يكون شرير وحقود بطريقة هدير، ورد فعل الجمهور فاجئني وانبسطت جدًا، والشخصية كانت مرهقة جدًا لضيق الوقت، كنّا بنصور وقت كبير جدًا، وانبهرت من رد فعل السوشيال ميديا، وهي قصة حقيقية جدًا وواقعية".

وعن كواليس العمل، قالت: "أنا اتبسطت جدًا بالشغل معاهم كلهم، وهنادي أصبحت صديقة ليّ، وهي ممثلة شاطرة، والفنانة سلوى عثمان أم بجد، وإسلام جميل، والعلاقة كانت أخوات فعلًا، والمخرجة ياسمين طلعت أخرجت المسلسل بجودة كبيرة جدًا وعالية".

حكاية "بدون ضمان"

"بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، بطولة النجوم الشابة هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، غير المسئول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال.

حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا، حيث إن "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرى، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

جلا هشام بدون ضمان مسلسل إلا أنا حكاية بدون ضمان

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