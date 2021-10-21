الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول لاعب عربي.. متحف مدام توسو يكشف النقاب عن تمثال محمد صلاح

محمد صلاح وتمثاله
محمد صلاح وتمثاله

"كأنني أنظر في مرآة".. بهذه الكلمات عبر محمد صلاح عن أول انطباع له عند رؤيته للتمثال الشمعي المعد له، والذي عرض في متحف "مدام توسو" في لندن اليوم.

تمثال محمد صلاح

ويعد تمثال محمد صلاح هو أول تمثال للاعب عربي يوضع في المتحف العالمي الذي يضم تماثيل للعديد من الشخصيات العالمية.

وبحسب بيان المتحف، فإن صلاح حضر جلسة تم فيها التقاط مئات الصور المرجعية والقياسات الدقيقة للتأكد من مطابقة التمثال لشكله.

وتم اختيار زي صلاح الذي ارتداه على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط، وهي بدلة باللون الكريمي، ونشر المتحف صور للتمثال الذي يقف إلى جانبه صلاح، ويقلد التمثال حركة صلاح الشهيرة الاحتفالية التى يرفع بها اصبعيه لأعلى.

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تعليق محمد صلاح على التمثال

وبحسب تصريحات صحفية لمحمد صلاح فأنه وصف تجربة عمل أول تمثال شمعي له بأنها تجربة رائعة، وأن الاعتراف به وتخليده بهذا الشكل، وأنه لا يطيق الانتظار حتى يرى ما يعتقده المشجعون بشأن هذا التمثال.

وفي تصريحات صحفية قال تيم وتروز مدير متحف مدام توسو أن محمد صلاح أحد عظماء كرة القدم، وأن يمكن القول أنه الآن الافضل في العالم، ويستحق بشكل لا يصدق أن يكون أن يتواجد تمثاله في متحف مدام توسو"

ووصف وتروز أن مشاركة محمد صلاح في تكوين تمثاله كانت متعة حقيقية لفريق المتحف بالكامل، وأن فريق المتحف لا يطيق الانتظار حتى يري الجمهور يلتقط صور "سيلفي" إلى جانب تمثال محمد صلاح.

متحف مدام توسو

ومتحف مدام توسو هو متحف للمنحوتات الشمعية، وتأتي تسميته نسبة إلى مدام ماري توسو وهي من مواليد عام 1761 في ستراسبورغ، وقد أسست أول نسخة من المتحف في مسقط رأسها، وتعلمت فن التماثيل الشمعية على يد رب عمل والدتها د.كورتيس، وكان من أهم اعمالها أقنعة الموت للنبلاء الذين تم اعدامهم في الثورة الفرنسية في فترة حبسها,

ويضم المتحف تماثيل للعديد من الشخصيات الهامة منها العائلة المالكة البريطانية، بالاضافة إلى نجم الكرة العالمي رونالدو، بالإضافة إلى المفكرين وعلى رأسهم فولتير صاحب أول منحوتة وضعت في المتحف، ويتم العناية بالمنحوتات بشكل يومي حيث يتم غسل شعر المنحوتات وتعديل المكياح.

وتعرض المتحف لحريق كبير عام 1925، وفقد المتحف عدد من المنحوتات الهامة التى تم اعادة انتاج باستخدام القوالب، كما تعرض للقصف في الحرب العالمية الثانية.

محمد صلاح مدام توسو ليفربول لندن لاعب عربي تمثال محمد صلاح متحف مدام توسو

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وائل لطفي

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