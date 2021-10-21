«مو الاستثنائي».. كيف استقبلت الجماهير تمثال محمد صلاح بمتحف «مدام توسو»؟

"المصري مصري ولو راح بلاد الفرنجة".. جملة ترددت عبر السوشيال ميديا منذ أن أصبح اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ضمن فريق نادي ليفربول الإنجليزي، حتى تحوّل العديد من المشجعين والمشجعات لمتابعة أخباره مع فريق "الريدز"، خاصًة من أهالي قريته بمحافظة الغربية.

محمد صلاح هو الحاضر دائمًا، سواء كان بذاته أو من خلال الصور المنتشرة له في كل أرجاء العالم، وهذا ما اتضح من خلال وجود تمثال الشمع المخصص لـ"مو" نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في متحف "توسو" الشهير، في لندن لينضم إلى قائمة تماثيل من ذات النوع يقتنيها المتحف لمشاهير في مختلف المجالات حول العالم.

محمد صلاح، أصبح المُلهم للجميع من الكبير للصغير، فهو نجم احتفى به العالم أجمع، أصبح مثال للاجتهاد والمثابرة في الوصول للهدف مهما بلغ صعوبته.

تروي إيمان سراج الدين، من متابعي اللاعب محمد صلاح: "أنا زرت متحف مدام توسو وكانت علامات الإنبهار اللي على وجه صلاح دي، على وشي، وفاكرة إني وقفت ساعتين في طابور الدخول على ما دخلت، بس رغم كدة لو ليا نصيب إنى اروح لندن، هروح توسو تاني عشان أشوف تمثال صلاح".

"تكريم عظيم يستحقه صلاح الحقيقة"، بتلك الكلمات بدأ وليد الحديدي حديثه لـ"الدستور" عن تمثال الـ"مو" في لندن، متابعًا: "محمد صلاح هو الملك المصري وفخر لنا، وأصبح فخر العالم ليس العرب فقط".

فيما قرر أحمد يحيى، من جماهير محمد صلاح، أن يلقبه بـ"نمبر وان"، قائلًا: "أهو دة اللي يتقال عليه أسطورة بجد فخر مصر نمبر وان"، داعيًا له بمزيد من التقدم: "ربنا يحميك ويحفظك يارب".

صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالًا

ويعد اللاعب محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالًا خاصًا به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال، ونشر الحساب الرسمي لمتحف “مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورًا للنجم المصري محمد صلاح، بجوار تمثاله المصنوع من الشمع.