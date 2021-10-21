من هو حسن أبو الروس .. تعرف على أبرز المعلومات عن صاحب اغنية "فلتت منى"

حالة من الجدل آثارها الفنان حسن أبو الروس خلال حضوره مهرجان الجونة فى دورته الخامسة والتى تقام فعالياتها حاليا بمدينة الجونة في الغردقة.

من هو حسن أبو الروس

وتصدر حسن أبو الروس محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتويتر وفيس بوك وبدأ متابعو مهرجان الجونة فى متابعة أخباره خاصة بعد ظهوره الملفت على السجادة الحمراء للمهرجان مع دينا الشربينى وتقديمهما لأغنية “فلتت منى”.

أبرز المعلومات عن حسن أبو الروس

وفي سياق ذلك، ترصد الدستور خلال هذا التقرير لمتابعيها ابرز المعلومات عن الفنان حسن أبو الروس بعد تصدره للتريند:

1- درس الغناء والتمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأكمل تعليمه في جامعة "Ucla" بكاليفورنيا، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية.

2- عمل طبالا في أمريكا فكان يرتدي مثل مايكل جاكسون.

3- شارك حسن أبو الروس فى عدد من الأعمال الفنية منها افلام مثل فيلم قبل زحمة الصيف، وفيلم من ضهر راجل، والماء والخضرة والوجه الحسن، وفيلم نور عينى لتامر حسنى وفيلم بلاش تبوسنى لياسمين رئيس وشارك في العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل مهرجان أفبنيون.

4 - ظهر كومبارس صامت في إعلان للفنان محمد هنيدي، “أنا واد خلاصة” لصالح إحدى شركات الاتصالات عام 2017 والذى عرض فى شهر رمضان ، حيث ظهر في مشهد وحيد، وهو يقود الدراجة النارية لـ هنيدي.

5 - اشتهر حسن أبو الروس، عام 2020، بمُشاركته في مسلسل بـ100 وش، الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي، للفنانين نيللي كريم وآسر ياسين حيث اعادت المخرجة كاملة ابو ذكرى اكتشافه من خلال شخصية "زيزو الطيار" الذى شارك عصابة ب100 وش فى كافة عمليات النصب التى قاموا بها .

6- طرح حسن أبو الروس، أغنية شيكالاستيك، على طريقة الفيديو كليب، قبل شهور، جمعه لأول مرة مع فرقة المدفعجية، والفنان أمير عيد من فرقة كايروكي.

7- تعاون مع الفنانة روجينا، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل بنت السلطان، إذ كان هذا العمل هو التعاون الفني الأول لهما.

8- تزوج في شهر يونيو الماضي من مصممة الجرافيك غادة والي، حيث احتفل بالزفاف في مدينة الملاهي واستضافته الاعلامية منى الشاذلى فى برنامجها معكم منى الشاذلى .

9- طرح أغنية جديدة تحمل اسم «فلتت مني»بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، على هامش مهرجان الجونة وحققت الاغنية نجاحا كبيرا حيث تخطت المليون مشاهدة منذ طرحها