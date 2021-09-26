حسن أبو الروس: غنائي بدون «فلاشة» كان قبل قرار النقابة

كشف المطرب حسن أبو الروس، عن تفاصيل غناءه بدون “فلاشة” في حفلة بمنطقة الساحل الشمالي مؤخرًا.

وقال “أبو الروس”، في تصريحات لـ“الدستور”، إن “الحفلة كانت قبل القرارا الذي أصدره الفنان هاني شاكر”، مشيرًا إلى أنه ليس من الأشخاص الذين يتحدون أي قرارات خاصة بالجهات النقابية، ولكن الفيديو تم انتشاره بعد الحفلة بفترة.

وكان قد تواجد الفنان حسن أبو الروس مؤخرًا في العرض الخاص لفيلم “عروستي”، والذي قامت ببطولته الفنانة جميلة عوض والفنان احمد حاتم، بينما شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينما حضر أبو الروس من أجل دعم صديقته الفنانة زينب غريب، والتي شاركت معه في مسلسل “بـ100 وش”، والذي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم، وقدموا فيه دور العصابة التي تقوم بالنصب علي الناس.

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وأطلق عرض الفيلم في السينمات يوم 22 سبتمبر الماضى، وأقيم للفيلم عرض خالص، حضره العديد من الممثلين وأصدقاء الابطال وعدد من صناع الفيلم ، بينما غاب بطل الفيلم أحمد حاتم عن العرض الخاص بسبب تصويره فى الامارات .

وفى وقت سابق احتفل الفنان حسن أبو الروس، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا وفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب فى مدينة ملاهى.