سبب إلغاء الملكة إليزابيث رحلتها إلى أيرلندا الشمالية

تفاجأ الكثير من البريطانيين، بإلغاء الملكة إليزابيث، رحلتها إلى أيرلندا الشمالية، مما تسأل كثيرون عن السبب وراء تخلي الملكة عن زيارتها الرسمية، حيث كشف قصر باكنجهام إن الملكة ألغت رحلة إلى أيرلندا الشمالية اليوم و "قبلت على مضض النصيحة الطبية للراحة في الأيام المقبلة".

قصر باكنجهام: قرار الملكة لا يتعلق بكورونا

وجاء ذلك، في بيان صادر عن قصر باكنجهام، يوم الأربعاء: "قبلت الملكة على مضض النصيحة الطبية للراحة في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "صاحبة الجلالة في حالة معنوية جيدة ولكنها تشعر بخيبة أمل لأنها لن تتمكن من زيارة أيرلندا الشمالية، حيث أنه من المقرر أن تقوم بسلسلة من الارتباطات".

واختتم قصر بكنجهام بيانه: "تبعث الملكة بأحر تمنياتها لشعب أيرلندا الشمالية، وتتطلع إلى الزيارة في المستقبل".

ووفقًا لـ مجلة “hello magazine”، أن قرار الملكة إليزابيث، لا علاقة له بفيروس كورونا، ولكنها استجابت إلى الاستشارة الطبية بإلغاء رحلتها.

قمة الاستثمار العالمية

يأتي ذلك بعد أن استضافت الملكة، البالغة من العمر 95 عامًا، في حفل استقبال في قلعة وندسور، رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين بمناسبة قمة الاستثمار العالمية، هذا الأسبوع.

وانضم إليها الأمير تشارلز، أمير ويلز، والأمير ويليام، دوق كامبريدج، ودوق ودوقة جلوستر، والأمير مايكل من كينت، حيث رحبوا برئيس الوزراء بوريس جونسون وغيرهم من الحاضرين في مقر إقامتها في بيركشاير.

والملكة تستريح حاليًا، في قلعة وندسور، ولا يزال من المتوقع أن تحضر في هذه المرحلة الأحداث المرتبطة بمؤتمر تغير المناخ “Cop26” في جلاسكو في نهاية الشهر.

مهام ملكية

وقامت الملكة إليزابيث أيضَا، بسلسلة من الواجبات الملكية الأخرى، في الأسابيع القليلة الماضية منها افتتاح البرلمان الويلزي يوم الخميس الماضي، وخدمة خاصة، حضرتها بكنيسة “وستمنستر” للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الفيلق البريطاني الملكي يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تصويرها لأول مرة باستخدام عصا للمشي في الأماكن العامة منذ 17 عامًا.