الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بالبساتين

تكليفات محافظ القاهرة
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بتشكيل لجنة من الدفاع المدني للإطفاء والحريق، وقسم شرطة البساتين، ومباحث المرافق، وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المحلات، وإدارة شئون البيئة بالحي، لمراجعة تراخيص واشتراطات الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بأرض الإيرانية واسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المصانع لعدم وجود شبكة الإطفاء.

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وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبية على أصحاب المصانع بسرعة التوجة للحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتركيب شبكات الدفاع المدني للإطفاء والحريق كإجراء احترازي منعا لنشوب اي حرائق.

تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
تكليفات محافظ القاهرة بمراجعة الحماية المدنية
اجراءات الحماية المدنية حي البساتين تكليفات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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