بعد تعرضها لحادث بمهرجان الجونة.. أول ظهور للفنانة بشرى (صور)

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا جديدة توضح الحالة الصحية للفنانة بشرى، بعد تعرضها لحادث أمس، برفقة الفنان محمد مكاوي، أثناء تصويرها لأحد البرامج في مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت بشرى ويديها اليسري "متجبسة" وعلى جبتها خدوش، أثناء تواجدها في جلسة صور مصر القديمة في السينما، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الظهور الأول للفنانة بعد الحادث الذي تعرضت له.

يذكر أن بشرى تعرضت لحادث سير أثناء تواجدها في سيارة صغيرة مع المذيع محمد مكاوي لتسجيل حلقة عن مهرجان الجونة نقلت على إثره للمستشفى.

وحصلت “الدستور” على صور لموقع الحادث الذي تعرض له بشرى ومكاوي، حيث كانا يصوران داخل “بيتش باجي” وأثناء قيادة مكاوي انقلب البيتش، ما أدى لنقلهما إلى المستشفى، وتعرضت بشرى لكدمات بجسدها ورأسها، أما مكاوي فأصيب بكتفه وقدمه.

وجاء في بيان صادر عن الجونة "انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها والسائق الذي تعرض أيضا للإصابة، وأكدت بشرى أنها تقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن".

يُجدر الإشارة إلى أن بشرى شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وتشارك حاليا في بطولة فيلم "معالي ماما".

محمد مكاوي

الفنان محمد مكاوي من مواليد 1984.

دخل إلى عالم الفن في عام 2018.

صاحب تريند بكلمك مش بترد.

شارك في تقديم برنامج المهيسون.

أولى تجاربه الفنية كانت من خلال فيلم الكويسين.

شارك في عدة أعمال تليفزيونية منها:(بلا دليل، وحكايات بنات 4، حلوة الدنيا سكر).