الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار تراجع أسهم شركة إيفرجراند الصينية في بورصة هونج كونج

بورصة هونج كونج
بورصة هونج كونج

واصلت أسهم شركة إيفرجراند الصينية للعقارات تراجعها اليوم الخميس، بعد انهيار البيع الجزئي لقطاعها الخاص بالخدمات.

وخسرت أسهم شركة إيفرجراند نحو 12% من قيمتها في بورصة هونج كونج بحلول نهاية جلسة التداول. 

ويشار إلى أنه منذ بداية العام، خسرت أسهم الشركة أكثر من 80% من قيمتها.

وكان من الممكن أن يؤدي بيع الأغلبية بالنسبة لأعمال إدارة العقارات بالشركة لضخ الملايين على المدى القصير.

مع ذلك، أعلنت إيفرجراند أمس الأربعاء توقف عملية البيع لشركة هوبسون للعقارات، وتم تعليق التداول على أسهم هوبسون، مثل إيفرجراند، منذ الرابع من اكتوبر الجاري وجرى استئناف التداول اليوم.

وعلى صعيد الصحة، أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس بأن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مقارنة مع 30 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 13 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 22 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96622 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

بورصة هونج كونج شركة إيفرجراند الصينية كورونا كوفيد الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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