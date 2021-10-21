محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية وأملاك الري

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 176 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 9934 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 133 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3313 متر مربع، وعدد 29 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4040 متر مربع، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متر مربع .

كانت نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لعدد "45" شاب وفتاة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة" بقرى دار السلام، بالتعاون حزب حماة وطن، ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، حيث رافقهم خلال الجولة كلا من النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام.

تضمنت الجولة زيارة لمشروعات قرية أولاد الشيخ، لتفقد "أعمال إنشاء مدرسة أولاد الشيخ الابتدائية الجديدة، إنشاء جناح توسعة لمدرسة أولاد الشيخ الإعدادية، محطة مياه، مركز شباب أولاد الشيخ، أعمال إنشاء كوبري نجع المشايخ، ومجمع الخدمات الحكومية لقرية أولاد يحيي، كذلك إنشاء كوبري نجوع مازن، واختتم الشباب جولتهم بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لدار السلام.

