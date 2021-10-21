الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيسة «قومي المرأة» تدعو سيدات مصر إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن صحة المرأة تمثل أساس صحة المجتمع،  داعية سيدات مصر إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خاصة وأن هناك مبادرة رئاسية مجانية للكشف المبكر عن هذا المرض .

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال كلمة مسجلة وجهتها اليوم خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، " إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر علي سرطان الثدي، ومن المهم أن تتوجه كل سيدة مصرية للكشف وللاطمئنان على صحتها ".
وأضافت أن هناك مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن هذا المرض بالمجان، وفي حالة اكتشاف إصابة أي سيدة ستعالج مجانا، لأن صحة المرأة هي صحة مصر"

مرسى القومي سيدات مصر صحة المبكر رئاسية سرطان الثدي

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