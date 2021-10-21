فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة متحللة داخل بئر صرف صحي بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة فتاة متحللة داخل بئر للصرف الصحي بمدينة كرداسة، خاصة بعدما أشارت المعاينة الأولية أن الجثة ملفوف حبل حول رقبتها.

وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة والطرق المؤدية لبئر الصرف الصحي الذي عثر عليها بداخله كما تتم مناقشة مقدم البلاغ الذي عثر على الجثة.

بدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات إلى اقتراب تحديد هوية الفتاة المجني عليها خلال ساعات، فمواصفات الفتاة المجني عليها تتطابق مع محضر تغيب محرر من ربه منزل بمنطقة كرداسة بتغيب ابنتها.

وسيتم استدعاء السيدة مقدمة البلاغ واصطحابها بمعرفة ضباط مباحث القسم إلى مشرحة زينهم للتعرف على جثة فتاة بئر الصرف الصحي لبيان كونها جثة ابنتها من عدمه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وصرحت جهات التحقيق بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة كشف هوية الفتاة، واستدعاء أسرتها وضبط الجناة.

اختصاصات مصلحة الطب الشرعي:

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني:

1- تشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية:

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.