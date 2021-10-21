الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» و«الإحصاء» يناقشان الإنفاق السياحي المحلي لعام 2021

غادة شلبي واللواء
غادة شلبي واللواء خيرت بركات

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مع عدد من المختصين بعمل المسوح بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بداية الجلسة التدريبية التى ينظمها الجهاز بالتعاون مع الوزارة، بشأن "بحث الإنفاق السياحى المحلى لعام 2021".

وقدمت شلبي الشكر للواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق العمل الذي يتولى جمع البيانات، كما أبرزت أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة في تقصى آراء المواطنين فيما قاموا به من رحلات السياحة الداخلية، مشيرة إلى توقف العمل بالوحدة منذ عام 2017 وتم استئنافها مؤخرا بقرار  وزير السياحة والآثار، مضيفة أن الوزارة تعتمد عليها في إصدار تحاليل اقتصادية لمعرفة توجهات السائحين وخاصة في السياحة الداخلية.

وأشارت إلى أهمية السياحة الداخلية وأنه يجب عدم انحسار دورها كبديل للسياحة الخارجية في وقت الأزمات، حيث أنها تمثل ركيزة هامة لصناعة السياحة المصرية، فهى تشجع المواطنين على الحفاظ على المقومات الحضارية والتراثية والجمالية لمصر. 

يشار إلى أن السياحة المصرية من أهم الموارد الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد المصري والدخل القومي، حيث تبرز أهمية السياحة في تطوير البلد وتنميتها فهي أهم عنصر من  عناصر ميزانية الدولة التي تساعدها على الرقي والتطور.

الجهاز المركزى للتعبئة نائب وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار الإنفاق السياحى المحلى القطاع السياحي

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