الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق أولى عروض «حلم جميل» على خشبة المسرح الكوميدي.. اليوم

حلم جميل
حلم جميل

طرحت إدارة المسرح الكوميدي، 5 بوسترات دعائية للعرض المسرحي الجديد "حلم جميل"، والذي يقوم ببطولته النجم سامح حسين، وبطلة مسرح مصر سارة درزاوى، حيث تنطلق اليوم، أولى عروض المسرحية على خشبة المسرح الكوميدي بالمنيل.

حلم جميل 

وأعلنت إدارة المسرح الكوميدي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "حلم جميل"، بشكل يومي ما عدا الثلاثاء، وتم طرح التذاكر بثلاث فئات تتراوح بين ( 32 , 52 , 102 ) جنيه.

حلم جميل 

وانتهى أبطال العمل أمس، من البروفة الأخيرة، قبل بدء عرض المسرحية اليوم الخميس، بشكلٍ رسمي. 

حلم جميل 

ويشارك في بطولة "حلم جميل" المأخوذة عن رائعة "شارلي شابلن"، كلا من؛ سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، وهي من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.

حلم جميل 
حلم جميل مسرحية حلم جميل موعد عرض مسرحية حلم جميل سامح حسين حلم جميل البوسترات الدعائية لمسرحية حلم جميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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