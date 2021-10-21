للمرة الثانية خلال 2021.. «مصرللطيران» تنتهى من تقييم المخاطر بأنشطة الشركة

مصر للطيران تنهي تقييم المخاطر باللتعاون مع مصر للتامين

انتهت الشركة القابضة لمصر للطيران من تقييم مخاطر السلامة بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات، فى الفترة من 17 وحتي 20 أكتوبر الحالي، للمرة الثانية لفريق التقييم خلال هذا العام.

وهنأ الطيار عمرو أبوالعينين جميع العاملين بالشركة علي إجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم، مضيفا أن جميع شركات مصرللطيران تمضي بخطي ثابته نحو التطوير وتحرص علي إتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل مجالات العمل رغم تحدى ازمة فيروس كورونا الذى نواجهه.

وأكد أن إجتياز الشركة لهذا التقييم يعد ثقة كبيرة في الشركة الوطنية والعاملين بها، وأضاف أنه يتم إجراء هذا التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران.

كما قدم الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر ، مؤكدا أن مصر للطيران تواصل إثبات التزامها المستمر بالإمتثال والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

من جانبه أعرب GEORGE SNYDER رئيس مجلس إدارة شركة GHS عن سعادته بوجودة في بيته، قائلا إنني فخور بفريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الشفافية وجودة الاداء، فمن منظور الامن والسلامة وجد قطاع الطيران تحديات كبيرة خاصة في ظل ازمة وباء كورونا ونحن هنا GHS موجودين لتفعيل وتقدير المجهود الصادق الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نمرر ثقتنا بكم وبإدائكم لدي شركات التأمين.

جدير بالذكر أن التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران، نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني، وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي و نظام التدريب لجميع العاملين من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.