«صناعة المعلومات»: القمم بين مصر واليونان وقبرص خلقت كيانا اقتصاديا قويا بشرق المتوسط

قال المهندس سامح الملاح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إن التعاون المصري اليوناني القبرصي شهد نمو كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن عقد 9 قمم مشتركة ناجحة أدت إلى خلق كيان اقتصادي قوي في منطقة شرق المتوسط لخدمة أهداف الدول الثلاثة.

تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ "الدستور"، أن التعاون المشترك شمل عدة اتفاقيات في مجال الطاقة والغاز والكهرباء وفي مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل، مشيرا إلى هناك تعاون في مجال التدريب والمهارات الإلكترونية وتم إنشاء مركز متخصص لبناء القدرات وريادة الأعمال في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بهدف زيادة فرص تنمية المهارات الرقمية للقوى العاملة في الدول الثلاث ونقل الخبرات المشتركة.

نمو حجم الصادرات التكنولوجية المصرية وتتجاوز 4.5 مليار جنيه العام الماضي

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن هناك نمو في حجم الصادرات التكنولوجية المصرية والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهذه الشراكات ستفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية وستؤدي إلى جذب استثمارات جديدة بين الدول الثلاث مثمنا زيارات وجولات الرئيس السيسي للخارج والتي أثمرت عن نمو كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الخمس سنوات الماضية.

وألمح "الملاح" إلى أن الدولة تستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي، وخصصت نحو 100 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الرقمنة في جميع القطاعات بهدف خلق بنية تحتية قوية، تحفز وتشجع المستثمرين بداية من شبكة الطرق الجيدة والبنية المعلوماتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيرا إلى أن العوائد الاقتصادية ستعود بالمنفعة على المواطنين في توفير فرص عمل مباشرة للشباب وتحقيق تنمية شاملة للمجتمع.