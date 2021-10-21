الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السعودية تسعى لاجتذاب شركات التكنولوجيا الناشئة

البورصة السعودية
البورصة السعودية

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البورصة السعودية تجري محادثات مع مستثمري رأس المال الجريء وشركات التكنولوجيا، في مسعى لتحويل سوقها للشركات الصغيرة إلى مركز لصناعة الشركات الناشئة المزدهرة في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن المملكة تسعى إلى تشجيع شركات التكنولوجيا على جمع الأموال عبر سوق "نمو" الأصغر في البورصة بدلا من القيام بجولات تمويل خاصة.

وقالت المصادر إن سوق الأسهم السعودية (تداول) لا تقدم حاليا حوافز للإدراج في نمو، لكنها تبلغ بعض الشركات الناشئة أنها قد تحصل على إعفاءات تنظيمية لتسهيل عملية الإدراج. 

ومن المتوقع أن تستمر البورصة في تشجيع الشركات في صناعات أخرى على الإدراج في سوق نمو.
ولم ترد "تداول" على الفور على طلبات التعليق.
ولفتت بلومبرج إلى أنه عندما جرى إطلاق "نمو" في عام 2017 ، كان الغرض هو أن توفر للشركات الصغيرة طريقة أسهل للاكتتاب العام، مع قواعد إدراج أقل تقييدا ومتطلبات إفصاح أكثر مرونة بالمقارنة بالسوق الرئيسية.
ومن المقرر أن تكون شركة "جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات"، وهي شركة توصيل أغذية، أول شركة تكنولوجيا تمر بهذه العملية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة الاثنين الماضي، بنسبة 0.61% خاسرًا 69.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11328.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 24870.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.70%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 1.08%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.5%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 21 سهمًا خلال جلسة التداول على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 6.09%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 5.07%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.76%، وتراجع 174 سهمًا على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 5.05%، ثم سهم "مكة" بنسبة 3.87%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.82%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 294.4 مليون ريال سعودي.

تكنولوجيا البورصة السعودية راس المال الشرق الأوسط الأسهم السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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