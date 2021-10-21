«طلقة في مكان حساس».. «نقاش» يُصيب نفسه انتقامًا من خال زوجته بالفيوم

أُصيب عامل بالفيوم، في مكان حساس، إثر إطلاقه النار على نفسه، واتهامه خال زوجته بأنه وراء الحادث؛ بسبب رفضه عودة زوجته إلى البيت.

وكشفت تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، أن خلافًا وقع بين الزوج وزوجته، وأنها غادرت عش الزوجية إلى منزل أسرتها، وعندما أراد الزوج مصالحتها رفض خالها عودتها وهو ما دفع الزوج لإحضار سلاح ناري "مسدس"، وأطلق رصاصة على نفسه متهمًا خال زوجته بمحاولة قتله.

وأضافت التحريات عدم صحة رواية المصاب، وأنه أقدم على ذلك انتقامًا من الخال لرفضه عودة زوجته إلى عش الزوجية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بإصابة "محمد. ح. أ" 35 عامًا، نقاش، مقيم بمنطقة كيمان فارس، بطلق ناري بمؤخرته

ونقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.