ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 9689 حالة تعد بالمحافظات

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، بمختلف المحافظات، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك خلال فترة 6 أشهر.

وتنفذ أجهزة وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، وتم إزالة 9689 حالة تعد بالمحافظات، حتى اليوم الخميس، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

- إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية



من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كما أكد وزير الموارد المائية والري، بن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

- الحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث



من جانبه ، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية.

و تبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 165 ألفغ حالة بمساحة 19.4 مليون متر مربع تقريبًا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات، ضمن خطة إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية فى غضون 6 أشهر.

