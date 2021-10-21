الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عرب أبوكريم» بأسيوط تستعد لاستقبال جثامين ضحايا حادث طريق الأوسطي

أسر ضحايا قرية عرب
أسر ضحايا قرية عرب أبو كريم بديروط

تستعد قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، لاستقبال ضحاياها في حادث الطريق الأوسطي بالقاهرة.

وقال مجاهد يونس عبد الرحيم عم عبد الله طاهر يونس، إن النجع به 7 ضحايا منهم أبناء شقيقية وشخص من نجع الربيعات و3 من الجبابات، وواحد من عزبة أبوالعيون.

وأشار أن إلى أبناء شقيقيه كانوا ينقلون العمال من النجع وباقى النجوع للعمل بالمزارع بمحافظة الإسكندرية وأثناء العودة وبرفقتهما عدد من العمال وبالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بالصحراوي الغربي قطعت عليهم سيارة نقل تريلا، وحدث تصادم بينهما ومن شدة الارتطام تحولت جثث الضحايا إلى أشلاء.

وأشار إلى أنه بالرغم من وقوع الحادث عصر أمس، إلا أن تأخر الإجراءات تسبب في تأخر خروج جثامين الضحايا حتى الآن من المستشفى، رغم أن الضحايا من محافظات بعيده بالصعيد، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات لدفنهم.

كان قد نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، بينهم ضحايا من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا ومركز ديروط بمحافظة أسيوط وتقدم المحافظين بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظين، رؤساء مراكز الضحايا بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

وتتواصل عمليات المعاينة للحادث الذي راح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم لأشلاء، وآخر تطورات حادث الطريق الأوسطي.

وكانت الخدمات المرورية الموجودة أعلى الطريق الدائري الأوسطي، تلقت بلاغا بالحادث حيث انتقلت الأجهزة الأمنية عقب ورود البلاغ، وتبين أن سيارة نقل «تريلا» اصطدمت بميكروباص، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث على الطريق الأوسطي، والذي توقفت عليه الحركة المرورية عقب وقوع الحادث وتم الإمداد بجرارات وأوناش مرور، كما تم الدفع بخدمات وسيارات تابعة للمرور وذلك لمراقبة عملية السير وتيسير حركة المرور عقب تعطله.

الجدير بالذكر أن أسماء الضحايا هم "سيد خميس سيد جمعه 47 عاما، يونس مفضل يونس32 سنة، عبد الله طاهر يونس30 سنة، عبد الغفار خميس سيد، عبد الجيد عبد الله عبد الله، حسن مصطفي عيسي، محمد إبراهيم عبد الرازق 40 سنة، رمضان سيد الأعصر، نادية جميل صدقي 30 سنة، أحمد عبد التواب عبد الحميد، السيد عبد الفتاح محمد 58 سنة، مصطفي رجب مصطفي، إبراهيم مهدي 21 سنة، وليد غريب 20 سنة، إبراهيم عبد الرازق 75 سنة، محمد بدر 30 سنة".

اسيوط المنيا محافظة محافظة المنيا حادث تصادم الطريق الدائري محافظة الاسكندرية حركة المرور محافظة أسيوط خدمات المرورية مركز ديرمواس الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-10-2021 فى البنوك المصرية

33 وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

5 ملفات ساخنة.. وكيل «مشروعات النواب» تكشف الخطة الرقابية للجنة خلال الانعقاد الحالي

لعدم الالتزام.. سحب الأعمال من الشركة المنفذة لطرق قرى البنجر بمدينة الحمام

«عرب أبوكريم» بأسيوط تستعد لاستقبال جثامين ضحايا حادث طريق الأوسطي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة