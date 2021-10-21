«عرب أبوكريم» بأسيوط تستعد لاستقبال جثامين ضحايا حادث طريق الأوسطي

تستعد قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، لاستقبال ضحاياها في حادث الطريق الأوسطي بالقاهرة.

وقال مجاهد يونس عبد الرحيم عم عبد الله طاهر يونس، إن النجع به 7 ضحايا منهم أبناء شقيقية وشخص من نجع الربيعات و3 من الجبابات، وواحد من عزبة أبوالعيون.

وأشار أن إلى أبناء شقيقيه كانوا ينقلون العمال من النجع وباقى النجوع للعمل بالمزارع بمحافظة الإسكندرية وأثناء العودة وبرفقتهما عدد من العمال وبالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بالصحراوي الغربي قطعت عليهم سيارة نقل تريلا، وحدث تصادم بينهما ومن شدة الارتطام تحولت جثث الضحايا إلى أشلاء.

وأشار إلى أنه بالرغم من وقوع الحادث عصر أمس، إلا أن تأخر الإجراءات تسبب في تأخر خروج جثامين الضحايا حتى الآن من المستشفى، رغم أن الضحايا من محافظات بعيده بالصعيد، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات لدفنهم.

كان قد نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، بينهم ضحايا من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا ومركز ديروط بمحافظة أسيوط وتقدم المحافظين بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظين، رؤساء مراكز الضحايا بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

وتتواصل عمليات المعاينة للحادث الذي راح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم لأشلاء، وآخر تطورات حادث الطريق الأوسطي.

وكانت الخدمات المرورية الموجودة أعلى الطريق الدائري الأوسطي، تلقت بلاغا بالحادث حيث انتقلت الأجهزة الأمنية عقب ورود البلاغ، وتبين أن سيارة نقل «تريلا» اصطدمت بميكروباص، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث على الطريق الأوسطي، والذي توقفت عليه الحركة المرورية عقب وقوع الحادث وتم الإمداد بجرارات وأوناش مرور، كما تم الدفع بخدمات وسيارات تابعة للمرور وذلك لمراقبة عملية السير وتيسير حركة المرور عقب تعطله.

الجدير بالذكر أن أسماء الضحايا هم "سيد خميس سيد جمعه 47 عاما، يونس مفضل يونس32 سنة، عبد الله طاهر يونس30 سنة، عبد الغفار خميس سيد، عبد الجيد عبد الله عبد الله، حسن مصطفي عيسي، محمد إبراهيم عبد الرازق 40 سنة، رمضان سيد الأعصر، نادية جميل صدقي 30 سنة، أحمد عبد التواب عبد الحميد، السيد عبد الفتاح محمد 58 سنة، مصطفي رجب مصطفي، إبراهيم مهدي 21 سنة، وليد غريب 20 سنة، إبراهيم عبد الرازق 75 سنة، محمد بدر 30 سنة".