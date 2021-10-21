بعد الوعكة الأخيرة.. تاريخ الأزمات الصحية لـ«الخطيب» منذ رئاسته للنادى الأهلى

حالة من الخوف والقلق انتبابت جماهير الأهلي بعد البيان الرسمي للنادي الذي أصدر منذ قليل وأعلن عن تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى أزمة صحية عقب الانتهاء من الحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكشف بيان النادي الأهلي عن أنه تم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

هذا الأمر الذي يعيد إلى الأذهان تاريخ الأزمات الصحية التي تعرض لها محمد الخطيب منذ توليه رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في عام 2017.

المرة الأولى

كانت أولى الأزمات التي تناقلتها وسائل الإعلام عندما دخل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى المستشفى صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، وجاء ذلك بسبب آلام حادة في الظهر والتي أثرت على قدرته في الحركة بشكل طبيعي، خاصة في القدم اليمنى.

وبعد الكثير من الفحوصات الطبية التي أجرها رئيس الاهلي بمعرفة الدكتور يسري الهواري، تم إجرا عملية الحقن في الظهر وألزمته الإقامة في المستشفى لفترة من الوقت، حتى بدأ يتعافى من هذه الآلام وغادر المستشفى بعد ذلك ليعود لمهام عمله في إدارة القلعة الحمراء.





المرة الثانية

الأزمة الأكبر التي تعرض لها الكابتن محمود الخطيب كانت خلال الفترة الماضية، والتي سافر على إثرها إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية والخضوع إلى فحوصات طبية هناك.

واهتمت جماهير النادي الأهلي بالحالة الصحية لأسطورة النادي حتى عاد بعد فترة طويلة إلى القلعة الحمراء، معلنًا تعافيه من الآلام التي تصيبه في العمود الفقري.

المرة الثالثة

جاءت المرة الثالثة عندما أعلن النادي الأهلي، عن تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى وعكة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي لتكريم كلًا من، الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.