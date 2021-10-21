«مدخل إلى عالم الفنان عز الدين نجيب» بضيافة صالون زين العابدين فؤاد

في إطار فعاليات صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ يبث في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ عبر تطبيق «زووم»٬ أمسية جديدة من أمسيات الصالون٬ حيث يحتفي الصالون، بتجربة الفنان الكاتب عز الدين نجيب.

يقدم الصالون إطلالة علي مسيرة الفنان عز الدين نجيب في الفن التشكيلي والحياة الثقافية، وذلك تحت عنوان «مدخل إلى عالم الفنان عز الدين نجيب».

يشارك في الأمسية كلًا من: الفنان التشكيلي هشام قنديل- دكتورة هبة الهواري - الشاعر ماجد يوسف - هبة فكري ــ سوزان التميمي - رضا عبد السلام، ويدير الأمسية الشاعر زين العابدين فؤاد.

والفنان عز الدين نجيب له نتاج ثقافي وفني طويل وممتد، حيث شارك فى تأسيس بعض قصور الثقافة بالمحافظات وعمل بها مشرفًا فنيا مثل: قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية (1963 ـ 1964)، قصر ثقافة بورسعيد (1964 ـ 1966)، أسس قصر ثقافة كفر الشيخ 1966 وعمل مديرًا له حتى 1968.

عين عز الدين نجيب مديرًا لقصر المسافر خانة ومشرفًا على مراسم الفنانين من عام 1969ـ 1976، كما عمل مديرًا لمشروع التنمية الثقافية بقرى مركز برج النور بالدقهلية من 1977 - 1979، ضمن مشروع التنمية الشاملة بوزارة السكان بدعم من الأمم المتحدة.

أسس مركز الجرافيك بوكالة الغوري 1980، والمشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية (مركز الجرافيك- مركز النحت- وصب البروتر ـ مركز الخزف بالفسطاط) من 1982ـ 1990.

عمل عز الدين نجيب مدير تحرير مجلة الشموع 1991، كما أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرًا عامًا له (ندبًا) 1990ـ 1992، وعين مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى مارس 1997 عمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش في عام 2000، وانتدب أستاذًا غير متفرغ لتاريخ الفن والتذوق الفنى بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية بالقاهرة ومركز إعداد القادة الثقافيين الرواد بالهيئة العامة لقصور الثقافة من 1985 - 2002 .

مؤلفات الفنان عز الدين نجيب

كما ألف الفنان عز الدين نجيب وأصدر العديد من المؤلفات الأدبية والفنية، نذكر من بينها: «الثقافة والجسور المقطوعةــ رواية "المسافر خانة" ــ المثلث الفيروزي ــ المجموعة القصصية "أغنية الدمية" ــ نقطة صغيرة قرب السماء ــ فجر التصوير المصري الحديث ــ فنانون وشهداء وأنشودة الحجر ــ الأنامل الذهبية ــ رواية "نداء الواحة" ــ الصامتون.. تجارب في الثقافة والديمقراطية بالريف المصري ــ تحولات الفن عند مفصل القرنين ــ التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر ــ النار والرماد في الحركة التشكيلية المصرية ــ موسوعة الحرف التقليدية في مصر ــ محمد عويس الإبداع والثورة ــ ستائر الضوء ــ المثقفون والعسل المر.. أوراق من سجلات المثقف والسلطة».

