الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

نتنياهو
نتنياهو

 أكد أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أن قائمته مستعدة لدعم مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة للحكم.


وكان وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، طرح  الثلاثاء الماضي، نص مشروع قانون يمنع أي نائب متهم بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسًا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.
 

وحال تبنيه، سيدخل القانون حيز التنفيذ في انتخابات الكنيست القادمة، وسيسد الطريق أمام نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في عدة قضايا فساد، للعودة إلى الحكم.
 

وندد حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، بالاقتراح، حيث ذكر في بيان إن "ساعر، الذي يلامس قاع نسبة الحسم الانتخابية في استطلاعات الرأي، يقترح قانونا غير ديقراطي يسعى إلى استبعاد شخص يدعمه ملايين المواطنين… هذا محرج”.
 

وذكر موقع "واللا" الإخباري أنه من غير المتوقع أن يبدأ ساعر بالدفع بمشروع القانون قبل تمرير الموازنة العامة للدولة، بحلول 14 نوفمبر. وإذا لم يتم تمرير الموزانة، سيتم حل الكنيست تلقائيًا والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وسبب مشروع القانون الذي اقترحه ساعر انقساما داخل الائتلاف الحاكم، حيث أعرب عدد من أعضاء حزب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، "يمينا"، في مقدمتهم وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، عن معارضتهم له.
 

وردا على رفض شاكيد، قال أيمن عودة على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء إن لدى شاكيد صوت واحد فقط خلال التصويت في الكنيست، بينما تحظى القائمة المشتركة بستة أصوات، وتابع مخاطبا ساعر: "يمكن تمرير القانون الأسبوع القادم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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