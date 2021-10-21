قبل عيد الهالوين.. مجموعة من أزياء هايدى كلوم التنكرية (صور)

أصبحت هايدي كلوم ملكة أزياء الهالوين بلا منازع من تجسيدها لدور كليوباترا إلى جيسيكا رابيت إلى مصاص الدماء، مما أحدث ضجة في كل من حفلاتها الخاصة في 31 أكتوبر والتي تحظى بشعبية في هوليوود.

وفي عام 2000 استضافت هايدي أول حفلة هالوين لها مع قائمة ضيوف مرصعة بالنجوم، وأصبحت حفلتها هذه تقام بنهاية أكتوبر كل عام وفقا لموقع vogue.

ففي عيد الهالوين لا تتردد كلوم في إحاطة نفسها بمجموعة من أفضل فناني المكياج التعويضي، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما ستفعله هذا العام ، ولكن في هذا التقرير سنلق نظرة على أزياء هايدي لعيد الهالوين على مر السنين.



لعبة نارية ٢٠١٩



في زيها الأول لهذا الموسم ، حولت العارضة نفسها إلى لعبة نارية ، مكتملة بوجه لامع وشعر أخضر، انضم إليها زوجها في مجموعة مطابقة.

فيونا من فيلم شريك ٢٠١٨

أعطت المعجبين نظرة خاطفة على زيها على Instagram، عندما ارتدت في الهالوين زي فيونا من الفيلم Shrek.

مايكل جاكسون من فيلم thriller 2017

أحضرت هايدي كلوم مقطع الفيديو الموسيقي لعام 1982 إلى شوارع مدينة نيويورك مرتدية زي مايكل جاكسون المتطابق تقريباً.

هايدي كلوم ٢٠١٦

هل يمكنك أن ترتدي زيا وتتنكر في دور نفسك؟، فعلت هايدي كلوم هذا في حفلها لعام 2016 في أفضل عروض فيكتوريا سيكريت مع جيش من المتشابهين.

جيسيكا رابيت ٢٠١٥

مستوحاة السيدة الرائدة في Who Framed Roger Rabbit، عززت هايدي شكلها بأطراف اصطناعية ومكياج جريء وفستان أحمر منحني.

الفراشه ٢٠١٤

تجولت هايدي في شوارع مدينة نيويورك متنكرة في زي الفراشة الجريء.

السيدة العجوز ٢٠١٣

استخدمت المكياج والأطراف الصناعية لتقدم عمر بشرتها المصابة بالدوالي والتجاعيد.

كليوباترا ٢٠١٢

سمحت كلوم لجمالها الطبيعي بالتألق في زي كليوباترا الدرامي هذا مع غطاء رأس ذهبي.

جسم الإنسان ٢٠١١

في حفل الهالوين الأول لها في عام 2011 كانت ترتدي زي "المرأة المرئية" وكان رجال يرتدون ملابس الجراحين يقودونها على نقالة.



القرد ٢٠١١



بعد بضعة أيام ، قامت هايدي وسيل بعمل 180 كاملة في هذا الزي المشعر من الرأس إلى القدمين. لقد اعتمدوا على الأطراف الصناعية للحصول على هذا المظهر.

روبوت ٢٠١٠

قامت كلوم بتغطية جسدها بالكامل باللاتكس الأرجواني.

الغراب ٢٠٠٩

تنكرت في زي الغراب عام ٢٠٠٩.

آلهة هندسية ٢٠٠٨

أخذت نقلة ثقافية في عام 2008 عندما ارتدت زي كالي إلهة الموت والوقت الهندوسية، وكان هذا الزي الأزرق متعدد الأسلحة أحد العروض.

القطة ٢٠٠٧

تألقت في بدلة القطة الكلاسيكية.



الفاكهة المحرمة ٢٠٠٦

أرتدت زي الفاكهة المحرمة هذه المرة.

مصاص الدماء ٢٠٠٥

تنكرت بدور مصاص الدماء في هذه اللعبة.

الساحرة ٢٠٠٤

جسدت دور الساحرة التي تحتاج إلى عصا المكنسة الخاصة بها مع هيكل عظمي معلق.