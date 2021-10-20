الإحصاء: 131.6% زيادة فى الصادرات المصرية لمالطا خلال 7 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعف الصادرات المصرية لمالطا بنسبة 131.6%، لتسجل 1.191 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 514.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 677.2 مليون دولار.

وجاءت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية لدولة مالطا ، والتى ارتفعت لـ 1.117 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 505.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 672.4 مليون دولار بنسبة 133%، يليها صادرات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 10.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.7 مليون دولار بنسبة 115.8%.

وارتفعت الصادرات من مصنوعات حجر وأسمنت إلى حدود 427 ألف دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 235 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 192 ألف دولار بنسبة 81.7%، كما ارتفعت الصادرات من شحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية لـ 280 ألف دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 256 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وارتفعت الصادرات من مواد غذائية أخرى لـ 42 ألف دولار مقابل 38 ألف دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.