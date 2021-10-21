رئيس «مصر للطيران» يتابع آخر تطورات مشروع مبنى الخدمات الأرضية

تمهيداً لافتتاحه،

أجرى الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جولة تفقدية داخل مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد، للوقوف على ما تم من إنشاءات بالمبنى تمهيدًا لافتتاحه.

وأكد «أبوالعينين»، أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها قطاع الطيران بشكل عام ومصرللطيران بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة الوطنية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية، من منطلق اهتمام الشركة بالتطوير والتحديث لكافة شركاتها التابعة ومتابعة خططها التطويرية.

ورافق رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران خلال جولته كلًا من الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء المهندس مجدى محمدين رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى للشركة، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذى بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ولفيف من قيادات مصر للطيران.

وأفاد المهندس مسعد موسى، أن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل و إبراز مكانة مصرللطيران للخدمات الأرضية، لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية في مكان واحد متميز، يتوافر فيه كافة الإمكانيات الفنية و اللوجستية.

ويتكون المشروع من خمسة مبانى، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، كما أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسي قطاع المشروعات، وأن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هي ٤٨ شهرًا.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد القاضي، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصرللطيران، أن القطاع يقوم بالدور الاستشارى للمشروع الذي تم تنفيذه بالكامل، وفقًا لجدول زمني محدد تم الالتزام به على أكمل وجه، وسوف يتم افتتاح المشروع وتشغيله بشكل فعلي في أقرب فرصة.

وأعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته لما تضمنه المبنى من تكنولوجيا عالية، وإمكانيات على أعلى مستوى، والتي تساعد على أداء العمل المهني و الفني، وإنجاز المهام المطلوبة فى ظل بيئة عمل تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة و السلامة والجودة، كما توجه بالشكر والتقدير للعاملين أصحاب الجهد المشكور والمشرف، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح الدائم.