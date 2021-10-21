فى موعد أقصاه 30 أكتوبر.. «التضامن» تعلن عن منحة الأردو للحد من الفقر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن منحه ماجستير بالتعاون بين منظمة الأردو ومعهد PSPS بكوريا لمدة عام ونصف حتى أغسطس 2023).

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مجالات المنحة هى:

-صمويل والتنمية الدولية.

-السياسة العامة والقيادة.

-سياسات البيئة والغابات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المنحة هو توفير بيئة داعمة للدارسين لخلق قيادات قادرة على القيام بدور فعال في الحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة في العالم والمساهمة في التحول الريفي.

وأشارت إلى أن البرنامج يتكون من عدة فصول دراسية، حيث يقوم المرشح بالإقامة بالحرم الجامعي خلال الفصول الدراسية الأولى، أما في الفصل الرابع للدارس للحرية في الإقامة في المعهد أو العودة إلى الوطن، وفي حالة عودته إلى الوطن ورغبته في الرجوع مرة أخرى إلى كوريا ستكون تذاكر على حسابه الشخصي.

وأكدت أن الجهة المانحة ستتحمل جميع التكاليف (الدراسة والإقامة والإعاشة وتكاليف تذاكر الطيران ذهابا وعودة).

شروط المنحة

أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ (أربع سنوات) في أحد المجالات ذات الصلة بموضوعات الدراسة.

أن يكون من المسئولين الحكوميين أو الباحثين في أحد المجالات السابق ذكرها.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ومعه شهادة تثبت ذلك (التويفل أو آيلتس.. إلخ)، حيث إنها لغة الدراسة.

أن يكون في صحة جيدة تسمح له اجتياز البرنامج، لا يفضل المرأة الحامل أو المصابين بأحد الأمراض المعدية

وأوضحت أن من يرغب في التقدم لهذه المنحة المشار إليها وتنطبق عليه الشروط المذكورة استيفاء استمارات التقديم أونلاين على موقع معهد PSPS والمذكور بخطاب المنظمة المرفق وموافاتنا بالاستمارات مختومة وموقعة فى موعد أقصاه 30ـ10ـ2021.

وأشارت إلى أن آخر ميعاد لملء الاستمارات على الإنترنت 22ـ10ـ2021 وآخر ميعاد لتقديم نسخة من الاستمارات مرفق بها خطاب التوصية من العمل وصورة الباسبور إلى سكرتارية منظمة الأردو على الإيميل فى موعد أقصاه 5ـ 11ـ2021.