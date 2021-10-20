الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الليلة.. «تنسيقية الأحزاب» تعلن استراتيجيتها الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

فمع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين، بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات، والخلفيات، ومتطابق الهدف، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، تواصل التنسيقية ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، تواصل التنسيقية ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاستراتيجية العامة المحافظة نواب المحافظين التنسيقية نجاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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