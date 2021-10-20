الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد التعاقد مع شيرين رضا.. مى عمر البطلة الثانية لفيلم «بنات رزق»

افيش فيلم بنات رزق
افيش فيلم بنات رزق

انضمت الفنانة مي عمر لفريق عمل فيلم “بنات رزق” المقرر البدء في تصويره قريبا، لتكون النجمة الثانية للفيلم التي تنضم للعمل بعد أن سبق وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة شيرين رضا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي بطلات الفيلم في وقت لاحق، حيث من المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات. 

وقال إسحق إبراهيم في تصريحات صحفية، إنه سوف يتم الإعلان عن نجمات ونجوم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفيش تشويقيا للفيلم تظهر خلاله النجمتان مي عمر وشيرين رضا بوجهيهما، بينما تظهر نجمتان من ظهورهما، بعد أن سبق ونشر افيش تشويقي آخر تظهر فيه النجمات الأربع بظهورهن.

 فيلم "بنات رزق" فكرة د. إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، واخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق وجار التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق. 

الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرًا لتصوير في العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة. 

يشار إلى أن الشركة المنتجة لفيلم “بنات رزق” اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مي عمر تستعد لتصوير دورها في فيلم “بضع ساعات في يوم ما” وذلك بعد انتهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم من بناء الديكورات وتحديد أماكن التصوير وتعاقدات النجوم المشاركين في البطولة. 

وكانت مي عمر قد تعاقدت على العمل مؤخرًا، والذي من المقرر أن تقوم بتصويره بالتزامن مع فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي تشارك في بطولته أمام حسن الرداد وشيرين رضا. 

تفاصيل فيلم “بضع ساعات في يوم ما” 

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، رواية بضع ساعات في يوم ما تحكي عن مجموعة تفاصيل حياة الشباب، في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة قصص لشباب مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

أبطال فيلم بعض ساعات في يوم ما

ويكتب السيناريو والحوار محمد صادق، ويشاركه في كتابة السيناريو نورهان أبوبكر وشادن زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مى عمر، كريم فهمي، أحمد السعدني، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبي، وغيرهم. 

بنات رزق فيلم بنات رزق مي عمر البطلة الثانية لبنات رزق موعد تصوير فيلم بنات رزق النجمة مي عمر

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وائل لطفي

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