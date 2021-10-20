الرئيس السورى وولى عهد أبو ظبى يبحثان قضايا المنطقة

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان مساء اليوم، أن الرئيس بشار الأسد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون الثنائي بين سوريا والإمارات والجهود المشتركة لتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى النقاش حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.