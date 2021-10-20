الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السورى وولى عهد أبو ظبى يبحثان قضايا المنطقة

بشار الأسد و محمد
بشار الأسد و محمد بن زايد

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان مساء اليوم، أن الرئيس بشار الأسد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون الثنائي بين سوريا والإمارات والجهود المشتركة لتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى النقاش حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الرئيس السوري بشار الأسد المنطقة لامارات سوريا

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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