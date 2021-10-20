الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الطماطم والبطاطس

الطماطم
الطماطم

زف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بشرى سارة للجميع خاصة بأسعار الطماطم التي أكد أن سعرها سيظل ثابت عند الأربعة جنيهات حتى نهاية شهر نوفمبر، ومن ثم تبدأ الأسعار في الإنخفاض حتى يصل سعرها مع نهاية شهر نوفمبر لـ 2 ونصف من الجنيهات.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هترجع لطبيعتها بسعر منخفض بسبب وجود عروة جديدة التي بدأت طرح إنتاجها في السوق"، مشيرًا إلى إنخفاض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات، بسبب وجود العروة الجديدة أيضًا، لأننا حاليًا نعمل على بيع البطاطس الموجودة في الثلاجات.

ورجح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، انخفاض كافة أسعار الخضروات والفواكه مع نهاية شهر ديسمبر بسبب وجود عروة جديدة لجميع الخضروات، وبناءً عليها تطرح كميات كبيرة منها في السوق وبالتالي يكون العرض أكثر من الطلب، ما ينتج عنه انخفاض الأسعار عامًة.

 

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 

الطماطم بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه. 

البطاطس بين 5 جنيهات و7.50 جنيه. 

البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه. 

الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات. 

الفاصوليا بين 7 جنيهات و14 جنيهات. 

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات. 

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه. 

الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. 

الخيار البلدي بين  2.5 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات. 

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة مع إضافة 5-7 جنيهات، فهي كالتالي:

الكانتلوب 4 -8 جنيهات.

المانجو العويس 19 -25 جنيهًا.

المانجو الزبدية 14 -20 جنيهًا.

الجوافة 3 -6 جنيهات.

حسين أبو صدام بشرى الطماطم البطاطس الخضروات الفواكه

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