عبدالله اللافى: القضاء الليبى الذراع القانونية التى تساهم فى ضمان أمن البلاد واستقرارها

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن القضاء الليبي هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي التي تساهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال زيارة اللافي، اليوم الأربعاء، للمجلس الأعلى للقضاء ولقائه مع رئيس المجلس المستشار محمد الحافي وأعضاء المجلس لمناقشة الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتسليم مقاليد الأمور في البلاد لمن يتفق عليه الليبيون، من خلال صناديق الانتخابات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لإجرائها في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي في هذا الإطار.

في سياق متصل، شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، على ضرورة أن يكون المؤتمر المقرر عقده بالمستوى المطلوب، ويعطي صورة جيدة عن ليبيا.

وقال الدبيبة- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، إن ليبيا غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة لأسباب مختلفة، وهذه فرصة لإعطاء صورة ناصعة عن الوضع الحالي، داعيًا إلى تكاتف كل الوزارات ذات العلاقة وتعاونها مع وزارة الخارجية لإنجاح هذا الحدث.

من جهتها أشارت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إلى أن المؤتمر الدولي ينعقد بدعم من الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الليبيين في السير قدمًا نحو نجاح العملية السياسية وكذلك تنظيم انتخابات حرة وشفافة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وقالت المنقوش إن رؤية مبادرة استقرار ليبيا تعمل على المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية، إذ يُعدّ المساران الأمني والعسكري بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، لا سيما مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب وبدعم من شركاء ليبيا الدوليين من الأصدقاء والأشقاء.