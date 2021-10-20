المتحدث باسم الكرملين: بوتين لن يحضر مؤتمر المناخ «كوب 26»

أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ المرتقب والمقرر عقده في جلاسكو كوب 26 .

كان بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته في القمة التي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، ولكنه لم يحدد ما إذا كان سوف يتوجه بصورة شخصية إلى الفعالية أو سوف ينضم عبرتقنية الفيديو.

وأعلن الكرملين أمس الثلاثاء، أن بوتين سوف يشارك في قمة مجموعة العشرين في روما في نهاية أكتوبر عبر تقنية الفيديو.

وكانت هناك إشارات متكررة إلى وضع فيروس كورونا الذي تصاعد بشكل كبر في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

أظهرت الإحصاءات الرسمية، أن السلطات سجلت اليوم الأربعاء أكثر من 34 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وعلى مدار نفس الفترة، جرى تسجيل 1028 حالة وفاة وهو رقم قياسي جديدة فى روسيا خلال الجائحة.

وفي سياق متصل، تطرح الدول التي تشعر بالقلق من أزمة اجتماعية تساؤلات حول توسع سوق الكربون الأوروبية التي تعد أداة رائدة في مكافحة تغير المناخ، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

ستكون أسواق الكربون حيث تشتري الشركات وتعيد بيع "حقوق التلويث" التي تتيحها السلطات بأعداد محدودة، موضوعًا رئيسيًا خلال مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو، حيث سيتعرض المشروع الأوروبي لاختبار.

وأنشئ سوق الكربون الأوروبي في 2005، فكان الأول من نوعه في العالم لتبادل حصص انبعاثات الكربون.

ويغطي النظام الأوروبي الحالي لتجارة الانبعاثات منتجي الكهرباء والصناعات المتعطشة للطاقة (مثل الصلب والأسمنت وما إلى ذلك)، أي ما يعادل 40% من الانبعاثات الصادرة من القارة.

ولكن لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، اقترحت بروكسل في منتصف يوليو خفض الحصص المجانية للنقل الجوي ودمج النقل البحري في النظام وبشكل خاص إنشاء نظام ثان للنقل البري وتدفئة المباني.