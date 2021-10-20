الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس الروسي قلق من أزمة الغاز وخطط الدعم الأوروبية

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه قلق بشأن تداعيات أزمة الغاز في أوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لدعم المنازل.

وعلق بوتين كذلك، أثناء اجتماع مع مسئولين حكوميين كبار، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا قائلًا إنه يتعين اتخاذ إجراءات لكبح مثل هذا الارتفاع.

من جهة أخرى قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء إن روسيا لا تتوقع انتهاء أزمة الغاز في أوروبا قريبا، مضيفًا أن موسكو تتوقع أن يزيد الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا العام بنسبة 7 إلى 8 في المائة.

وأردف خلال اجتماع حكومي مع الرئيس بوتين أن موسكو ترى أيضا أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يمثل خطورة.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان لرويترز الإثنين، إن روسيا زادت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.84 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول حتى 17 أكتوبر من 10.72 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​في سبتمبر.

ونفذت روسيا هذا الإجراء مع قيام مجموعة أوبك+ بإلغاء تخفيضات الإمدادات تدريجيا بفضل تحسن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك صرح خلال مقابلة مع قناة بالتليفزيون الرسمي بُثت السبت بأن روسيا استهلكت أحجاما قياسية من الغاز الطبيعي هذا العام.

وأضاف أنه تم ضخ أحجام إضافية من الغاز في صهاريج تخزين تحت الأرض.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها. 

جاءت تعليقاته بينما تواجه روسيا ضغوطًا لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام. 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية اوروبا الغاز أزمة الغاز بوتين موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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