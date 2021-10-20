الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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يعالج حب الشباب والندوب.. فوائد العسل الأبيض للبشرة

العسل الأبيض للبشرة
العسل الأبيض للبشرة

العسل الخام مليء بالمكونات المفيدة لبشرتك، خاصة إذا كنت تعاني من حب الشباب أو أمراض الجلد المناعية مثل الأكزيما أو الصدفية.

- العسل يعالج حب الشباب

وجدت الدراسات أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يمنع نمو العديد من الميكروبات المهمة للأمراض الجلدية التي تسبب حب الشباب، وفقا لموقع الديلي ميل.

موازنة بكتيريا البشرة

يساعد العسل الخام على موازنة البكتيريا الموجودة على بشرتك، مما يجعله منتجًا رائعًا لاستخدامه في علاج حب الشباب، وقد تمت دراسة عسل مانوكا كمنتج مضاد لحب الشباب ووجد أنه أكثر فعالية بشكل ملحوظ من المنتجات الشعبية الأخرى.

تسريع شفاء الجلد 

يعمل العسل على تسريع عمليات شفاء خلايا الجلد، فإذا كنت تعاني من الإكزيما  فإن العسل غير المبستر يمكن أن يسرع الشفاء ويقلل الالتهاب، عسل مانوكا فعال للغاية في التئام الجروح بسرعة لدرجة أنه يستخدمه الآن من قبل الأطباء في البيئات السريرية.

مقشر طبيعي للوجه 

العسل الخام هو أيضًا مقشر طبيعي ، مما يعني أن تطبيقه على وجهك يزيل البشرة الجافة والباهتة ويكشف عن خلايا الجلد الجديدة تحتها.

العسل لتفتيح البشرة وإشراقها

لم يقر الباحثون علاقة مباشرة بين استخدام العسل على وجهك وتفتيح البقع الداكنة.

ولكن نظرًا لأن العسل له خصائص تقشير ، فإن استخدامه على وجهك يمكن أن يقضي على خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة، وهذا يمكن أن يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا.

العسل لعلاج ندوب البشرة 

يساعد العسل علي تلاشي ندبات حب الشباب، و يمكنك استخدام العسل كعلاج للبقع على الندبات ، وذلك بتطبيقه كل يوم أو كل يومين كعجينة مكان 

الآثار الجانبية لتطبيق العسل على الوجه

من غير المحتمل أن يسبب العسل رد فعل تحسسي لدى معظم الناس، فيجب أن تستخدم أيًا من هذه العلاجات بحذر إذا كان لديك أي حساسية معروفة تجاه.

العسل الأبيض فوائد العسل الأبيض عسل النحل العسل لعلاج حب الشباب العسل كمقشر للوجه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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