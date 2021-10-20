محافظ سوهاج يناقش استكمال رصف طريق «أخميم - سوهاج»

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء مهندس محمد جرانة رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز التعمير، وتحديد أهم مشروعات الطرق لإدراجها ضمن مشروعات الطرق العاجلة للجهاز، بحضور المهندس عاطف عبد العزيز رئيس فرع جهاز التعمير بسوهاج، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس محمد عبد العاطي مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز " أخميم، وساقلتة، وحي شرق سوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع تناول مناقشة استكمال رصف طريق "أخميم/سوهاج"، بدءا من كوبري أخميم المعدني حتى نجع الخطيب بطول 3 كيلو متر، وكذلك رفع كفاءة وتجميل ورصف طريق " أخميم/سوهاج" بدءا من مسجد الخلوة حتى قرية الحواويش بطول 6 كيلو متر، وعرض 20 مترا، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل ورصف طريق الطواحين بدءا من ميدان الوزات حتى طريق "سوهاج/ نجع حمادي" الشرقي، بطول 4 كيلو متر وعرض 9 متر، مشيرا إلى أن تلك الطرق تمثل محاور تنموية مهمة، وتساهم في خدمة قرى المحافظة، وربط شبكة الطرق على مستوى المحافظة.