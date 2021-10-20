تأمين مواقع مشروعات «حياة كريمة» ووضع علامات إرشادية لسلامة المشاة بأسوان

قامت لجنة وحدة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية، مع متابعة قيام الشركات المنفذة برفع كافة التراكمات، وإزالة نواتج الحفر من الطرق العامة والشوارع الفرعية لتيسير وسهولة حركة المواطنين والسيارات.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية لتفقد مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" بضرورة تأمين مواقع المشروعات، مع وضع علامات إرشادية توضيحية حول أماكن العمل ، وخاصة الحفر التي لها أعماق كبيرة من أجل سلامة وحماية المشاة والمركبات ، ولا سيما الأطفال وكبار السن من أي أضرار.

كما قامت اللجنة بمراجعة مستوى وجودة الأعمال المنفذة بقرية وادي عبادي بمركز إدفو والتي تضم 5 توابع ونجوع ويقطنها 11.5 ألف نسمة.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة كريمة بمحافظة أسوان، بأن المشروعات التي تم متابعتها ميدانياً هي مشروع إدخال الصرف الصحى بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والذى تراوحت نسبة التنفيذ فى شبكات الإنحدار تتراوح ما بين 58 % إلى 92 %، مع تركيب 470 مطبق ، بجانب مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى والذى تم إنهاؤه بنسبة 100 % وجاهز للتسليم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بوادى عبادى 2 – الشاذلية بمساحة 375 م2 ويسع لعدد 2 سيارات إسعاف.

وأشار المهندس ناجح مصطفى إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء مبنى وحدة المطافئ بوادي عبادي 2 والذي تم إنهاؤه بنسبة 100 %، فيما تم تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي والخدمي ضمن إنشاء 62 مجمع، علاوة على تفقد مشروع تطوير مكتب بريد وادي عبادي 2 والذى سيضم مختلف الخدمات المالية والبريدية.