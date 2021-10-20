مناقشة «الفن الجميل» للكاتبة كريمان حرك في ندوة بالأوبرا الأحد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ندوة لمناقشة الجزء الثالث من سلسلة كتب "الفن الجميل" للناقدة والكاتبة الصحفية كريمان حرك، وتستضيف الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية تربية موسيقية، والدكتورة حنان أبوالمجد أستاذة التحليل الموسيقى بكونسرفتوار القاهرة، والمهندس مايكل غالي عضو جمعية أصدقاء الأوبرا ويديرها الإعلامي أيمن عدلي، وذلك في السابعة مساء الأحد 24 أكتوبر الجاري، بالمسرح الصغير.

- الكتاب يتناول نشاط الموسيقى العالمية في مصر

الكتاب يحمل عنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة في مصر"، ويتناول نشاط الموسيقى العالمية فى مصر من خلال لمحة تاريخية موثقة عن نشأة هذا النشاط وتطوره منذ ثلاثنيات القرن الماضى وحتى الآن، كما تقدم الكاتبة رؤيتها النقدية لعروض فرق الموسيقى السيمفونية والحجرة والمؤلفات المصرية والعربية، التي تم تقديمها فى دار الأوبرا الجديدة منذ افتتاحها عام 1988 مع تقييم موضوعى للعازفين والقادة المصريين والأجانب.

يتخلل الندوة فقرات فنية يقدمها كبار عازفي أوركسترا القاهرة السيمفونى وهم الدكتور وسام أمين (أوبوا)، الدكتورة منى واصف (هارب) ومن نجوم الموسيقى العربية المطربة ريم كمال.

جدير بالذكر أن سلسلة كتب الفن الجميل تتكون من خمس أجزاء، صدر الجزء الأول عام 2016 بعنوان "مختارات نقدية لإسهامات الفرق المصرية فى الموسيقى الأوبرا والباليه"، أما الجزء الثاني صدر عام 2018 بعنوان "فن الأوبرا في مصر".

والكاتبة الصحفية والناقدة كريمان حرك متخصصة فى مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، والوحيدة من أبناء جيلها التي أرست دعائم النقد الصحفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون فى الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، وقد تم تكريمها عدة مرات منها فى مهرجان الرقص الحديث عام 2010 وفى مهرحان الموسيقى العربية عام 2013 وفى مهرجان القلعة عام 2018، وتم تكريمها من دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، وهى تشغل حاليًا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، وعضو اللجنة العلمية في مؤتمر الموسيقى العربية.