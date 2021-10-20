الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلاف علي 100 جنيه.. اعتداء 6 أشخاص على ميكانيكي في المعصرة

مشاجرة
مشاجرة

أقدم 6 أشخاص على الاعتداء على ميكانيكي سيارات، في منطقة المعصرة في حلوان، بسبب مبلغ 100 جنيه ثمن تصليح سيارات.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بميدان النافورة دائرة القسم، مفاداه حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص. 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين ميكانيكي يدعى الخواجة، وبين صاحب سيارة كان يجري صيانة لها بسبب خلاف علي مبلغ 100 جنيه وتطور الأمر وقام الثاني بالاستعانة بـ5 أشخاص من أقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب على الميكانيكي وخلعوا ملابسه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على 3 أشخاص وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

ميكانيكي سيارات حلوان المعصرة تصليح سيارات رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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