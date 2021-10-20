لافروف: روسيا تأسف لغياب الولايات المتحدة عن محادثات موسكو بشأن أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحاته الافتتاحية خلال مؤتمر صيغة موسكو حول أفغانستان، إن روسيا تأسف لتغيب وفد أمريكا عن محادثات صيغة موسكو.

وأضاف لافروف -بحسب وكالة أنباء تاس الروسية- "نأسف لعدم مشاركة نظرائنا الأمريكيين هذه المرة"، مشيرا إلى أن "أحد الأسباب المحتملة هو استبدال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان.

وأضاف قائلا : " "نأمل بأن تظل الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل على المسار الأفغاني وأن ينضم المبعوث الخاص الجديد إلى الجهود، بما في ذلك الجهود التي ستبذل بعد اجتماع صيغو موسكو في سياق تنفيذ الاتفاقات التي ستتوصلون إليها اليوم ".

وكانت الجولة الثالثة من مشاورات موسكو حول أفغانستان قد أنطلقت في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

ويشارك في المحادثات ممثلون عن عشر دول في المنطقة ، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من حركة طالبان.

وانطلقت مشاورات موسكو في عام 2017 على أساس آلية سداسية تضم المبعوثين الخاصين لروسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان. وضمت الجولة الأولى من المشاورات، التي عقدت في 14 أبريل 2017 روسيا وأفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. ويتمثل الهدف الرئيسي منها في تسهيل عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان والجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد في أسرع وقت ممكن.

