«نقابية مصر للألومنيوم»: مسودة لائحة الموارد البشرية تسهل الفصل التعسفي

رفضت اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لائحة الموارد البشرية التي أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات.

وقالت اللجنة النقابية في مذكرة إلى رئاسة الوزراء ووزير القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إن لائحة الموارد البشرية مخالفة للدستور المصري ومواثيق العمل الدولية ولمواد العمل رقم 4 و5.

وأوضحت اللجنة النقابية أن مسودة اللائحة مخالفة للمادة الرابعة من قانون 203 والمعدل بقانون 185 والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 2013.

وأشارت اللجنة النقابية إلى أن مسودة الرابعة للائحة غير معترفة بالأجر المتغير والحوافز وإلغاء تسوية المؤهل الأعلي عند حصول العامل عليه أثناء الخدمة.

وأكدت اللجنة النقابية أن المسودة الرابعة ألغت كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية ووضعت نظامًا جائرًا علي العامل في تقييم الأداء مما يسهل الفصل التعسفي.