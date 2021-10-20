الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يحدد سعر برميل النفط في الموازنة.. ويتوقع وصول الخام لـ100 دولار

اجتماع وزير النفط
اجتماع وزير النفط العراقي

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، سعر البرميل في موازنة 2022، فيما توقع وصول الخام إلى 100 دولار.

وأوضح وزير النفط العراقي، أنه من المتوقع يبلغ سعر برميل النفط الخام 100 دولار، بالربع الاول من العام المقبل متاثرا بانخفاض الخزين الاستراتيجي الأمريكي والعالمي وتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات “كوفيد 19”، حسبما ذكرت ومالة الأنباء العراقية.

وتابع أن الحكومة المركزية ستثبت سعر برميل النفط في موازنة 2022 بين الـ55 الى 60 دولاراً، مبينا أن "ذلك يساعد على حدوث تغييرات وتحسن كبير في أداء الاقتصاد الوطني وتجاوز العجز المالي في الموازنة العامة".

وأكد قرب بدء شركة شلمبنجر بمشروع عمليات حفر 96 بئر نفطي في حقل غرب القرنة 1 والذي يعد الأكبر من نوعة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن "المشروع سيضيف 80 الف برميل يومياً بعد إنجازه على إجمالي إنتاج شركة نفط البصرة التابعة لشركة النفط الوطنية".

وأوضح أن "شركة شلمبنجر المنفذة لصالح شركة أكسون موبيل المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1 باستخدامها التكنلوجيا الحديثة في عمليات الحفر في غرب القرنة 1 تساعد جميع الأطراف في وزارة النفط وشركات التراخيص على تقليل كلف إنتاج البرميل الواحد وتحسين إنتاجية".

وعبر عن تفاؤله بـ"تطور كبير في الصناعة النفطية، لاسيما وانها دخلت في مرحلة إيجابية جديدة تتنافس مع شركات إنتاج الطاقة البديلة الشمسية ووقود النتروجين الأخضر والأزرق".

العراق الحكومة الدولار الوطن برميل معلومات مشروع وصول الوطنية

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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