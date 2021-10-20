مديرو الإدارات التعليمية يتابعون انتظام الدراسة بالإسكندرية

أجرى مديرو عموم الإدارات التعليمية صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارات التعليمية الثماني، مع التنبيه المشدد بضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة وفق الكتاب الدوري (32) والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وبناءً على تعليمات مدير المديرية يركز مديرو المدارس والمعلمون على استثمار الإذاعة المدرسية في التوعية المستمرة للطلاب بأهمية النظافة العامة ومخاطر الفيروسات وكيفية الوقاية من الأمراض والتغذية السليمة وإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث قام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة مدرسة الفضالي الرسمية لغات، ومدرسة مصطفى أبوهيف الابتدائية، كما قامت همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات ومدرسة أبناء النيل الابتدائية، ومن ناحيتها تابعت علا سليمان مدير عام إدارة وسط مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية ومدرسة سليمان يسري الرسمية لغات ومدرسة عبد القادر حاتم الابتدائية، كما قام الدكتور سامي فضل مدير عام إدارة الجمرك بمتابعة مدرسة نصر الدين الابتدائية، ومدرسة أحمد عبود الابتدائية ومدرسة جعفر الرسمية لغات.

وفي سياق متصل قام عبد العاطي التمساح مدير عام إدارة غرب بمتابعة مدارس طاهر بك الرسمية لغات والشيخ محمد عبده الابتدائية والشهيد هشام بركات الإعدادية بنات ويوسف السباعي الإعدادية بنون.

ومن ناحيته تابع هشام عثمان مدير عام إدارة العامرية مجمع مدارس محمد مرعي الابتدائية والإعدادية، وتابعت الدكتورة رحاب جابر مدير عام إدارة العجمي مدارس أبو بكر الصديق الابتدائية والشهيد مصطفى محمود الابتدائية والتنوير والعجمي الثانوية بنات، وقام محمد الرفاعي مدير عام إدارة برج العرب بمتابعة مدرسة برج العرب الابتدائية الجديدة ومدرسة برج العرب الإعدادية بنون ومدرسة برج العرب الثانوية بنون.

وأشارت تقارير المتابعة بالإدارات التعليمية إلى البدء في تنفيذ التعليمات الخاصة بخفض الكثافات لارتفاع نسبة حضور الطلاب واستمرار تكدس أولياء الأمور أمام بوابات المدارس.