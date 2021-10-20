مواعيد مسلسل زي القمر والقنوات العارضة.. حكاية فوتوشوب بطولة ملك قورة

بدء عرض الحكاية السابعة من مسلسل زي القمر الذي حقق نجاح جماهيري كبير بعرضه خلال الفترة الماضية وتحمل الحكاية السابعة اسم "فوتوشوب" وهي من بطولة الفنانة الشابة ملك قورة.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر

ويعرض المسلسل من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء ويعاد مرتين أول مرة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا والمرة الثانية في تمام الثانية عشر ظهرا علي cbc العامة، أنا مواعيد عرضه علي قناة cbc دراما فهو يعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساء والخامسة صباحا والرابعة عصرا بجانب عرضه التلفزيوني يتوفر بعد عرضه مباشرة على منصة واتش ات.

أبطال وصناع حكاية فوتوشوب

ويشارك في بطولة مسلسل فوتوشوب كل من ملك قورة بطلة العمل ويشاركها كل من فراس سعيد ومحمد مهران ومن إخراج شادي أبو شادي وخلال الفترة الماضية، طرح مسلسل "زي القمر" 6 حكايات سابقة، كان من بينها حكاية للفنانة آيتن عامر، وحكاية أخرى للفنانة درة.

يذكر أن ملك قورة يعرض لها حاليًا مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانب شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وعرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق، وحكاية "مش مبسوطة" بطولة بشرى وداليا مصطفى.